Геннадий Боднарчук: "Гости города уже приезжают сюда и делают селфи"

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание в створе улицы Титова, где восстановили смотровую площадку.

Во вторник, 15 октября, спикер Петросовета проверил ход выполнения работ по реконструкции смотровой площадки и лестничного спуска к Онежскому озеру. Общая стоимость работ превышает 21 млн рублей.

"Хочется поблагодарить горожан, которые поддержали проект обустройства этого общественного места. Сейчас мы видим, что город благоустраивается: улучшается транспортная инфраструктура, ведутся работы на дворовых территориях. Видно, что первый этап этого проекта удался. Пока готова только смотровая площадка, но гости города уже приезжают сюда и делают селфи на этом месте. Это значит, что проект живой и будет развиваться", – отметил Геннадий Боднарчук.

Уже залили новый фундамент, установили каркас площадки и новые лестницы. Весь комплекс облицован натуральным камнем – это и дымовский гранит, и малиновый кварцит, и белый мрамор с габбро-диабазом. Основание смотровой площадки со стороны улицы Пушкинской асфальтобетонное.

"Изменили сам фундамент. Сделали монолитную плиту. Заново собрали из декоративного камня балкон, лестницы. Сохранили кладку, размеры... Балкон был сделан в 50-х годах прошлого века. Сюда приезжал Хрущев, смотрел на город и говорил, что он похож на Сан-Франциско", – рассказала руководитель городского управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

В ходе выполнения второго этапа работ в створе улицы Титова появятся три партерных газона, фонари, скамейки и клумбы в стиле ретро. По словам Боднарчука, там же планируют установить памятник карельскому ювелиру Фаберже Михаилу Перхину.

Напомним, с предложением увековечить память золотых дел мастера выступил Союз ювелиров России и клуб "Российская ювелирная торговля". Монумент размером почти 5 метров будет выполнен из бронзы и малинового кварцита. Чтобы передать полное портретное сходство Перхина, в работе будут использоваться его три прижизненные фотографии.

В 2018 году Геннадий Боднарчук выступил с инициативой восстановить исторический облик комплекса. И на общегородском голосовании по программе "Комфортная городская среда", реализуемой в Петрозаводске уже третий год, проект спуска на Титова стал победителем и вошел в десятку лучших.

Спикер Петросовета призвал горожан принять активное участие в рейтинговом интернет-голосовании по определению общественных территорий для благоустройства в 2020 году.

"Именно от горожан сейчас зависит, какие общественные территории будут обустраиваться в следующем году в Петрозаводске. Поэтому я призываю всех активно подключиться к процессу. С 18 октября будет запущено интернет-голосование. И проект, который наберет большее количество голосов, будет реализован в следующем году", - добавил председатель Петрозаводского городского совета.

Будет выбрано семь проектов. Чтобы голосование состоялось, необходимо задействовать более 9% горожан.