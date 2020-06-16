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Геннадий Боднарчук: "Необходимо полностью исключить участие недобросовестных подрядчиков в муниципальных аукционах"

Новости. Общество
16:34, 17 Июня 2020
фото: © Петросовет
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Сегодня Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук ознакомился с результатом ремонта улицы Ватутина и принял участие в отборе проб нового асфальта на объекте.

Ремонт дорожного покрытия ул. Ватутина на площади более 6,4 тысяч кв м был выполнен в течение прошлой недели компанией "АБЗ-Дорстрой" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках муниципального контракта специалисты подрядной организации также произвели регулировку и замену люков колодцев. В настоящее время завершается подготовка объекта к сдаче и произведен отбор кернов нового асфальтобетонного покрытия для лабораторного исследования. В общей сложности в четырех местах улицы на экспертизу специалистами отобрано порядка 50 кернов. В этом году для осуществления лабораторного контроля как применяемых асфальтобетонных смесей, так и готового покрытия привлечена независимая организация – ФКУ Упрдор "Кола".

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук сообщил, что на данном этапе отклонений качества устроенного дорожного покрытия по всем объектам ремонта в Петрозаводске, свидетельствующих о нарушении компанией "АБЗ-Дорстрой" технологии производства работ, нет.

"Благодаря конструктивной работе федерального центра, Правительства РК, администрации Петрозаводска многие крупные проекты благоустройства и ремонта получили серьезное финансирование из вышестоящих бюджетов. И сегодня на первый план выходит вопрос качества их реализации. Это волнует и жителей, и депутатский корпус Петросовета. "АБЗ-Дорстрой" зарекомендовала себя как добросовестный подрядчик. Мы надеемся, что в этом году все работы по контракту будут выполнены качественно и в срок", –сказал Геннадий Боднарчук.

Председатель Петросовета также подчеркнул, что конечный результат работ во многом зависит как раз от добросовестности подрядных организаций.

"Сегодня на всех этапах проведения ремонтов за действиями подрядчиков организован усиленный контроль со стороны городских властей, депутатского корпуса и общественников, однако пока нерешенными до конца остаются некоторые организационные вопросы по проведению конкурсных процедур, по результатам которых победителями порой оказываются компании, неспособные соблюсти необходимые сроки и надлежащее качество", – отметил председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук.

По словам спикера городского Совета, в Петрозаводске имеются факты того, что на конкурсы пытаются "заходить" компании, которые используют поддельные документы или зачастую для победы стараются максимально понизить стоимость своих работ. Подобный подход организаций негативно отражается на результатах выполнения ими контрактов.



"В связи с этим Городской Совет планирует обсудить с региональным правительством, городской администрацией и антимонопольной службой ряд предложений и мер, которые позволили бы полностью исключить участие в муниципальных конкурсных процедурах недобросовестных подрядчиков, сохранив при этом принцип конкуренции среди участников аукционов", – подчеркнул Геннадий Боднарчук.

Напомним, что всего в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Петрозаводске отремонтируют 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и восемь километров соответственно. Все этапы работ в оперативном режиме контролируются специалистами комитета ЖКХ Администрации, депутатами Петросовета, общественниками и специализированной организацией.

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Комментарии

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Изя
2020-06-17 16:53:12
Ой , а кто это ? А он ещё с нами почему то ????))) :)
Гость
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