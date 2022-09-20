Генофонд айрширов из Карелии заинтересовал регионы РФ

Племенное хозяйство «Карельское» ведет переговоры на всероссийской выставке «Золотая осень».

Племенное поголовье сельскохозяйственного предприятия «Карельское» заинтересовало российские регионы на выставке «Золотая осень», которая проходит в эти дни в Московской области.



В частности, переговоры насчет карельского генофонда коров айрширской породы ведутся с представителями животноводства из Татарстана. В целом отметим, что Карелия представлена на выставке в разделе «Животноводство и племенное дело».



Также сельскохозяйственных производителей заинтересовали овцы породы Оксфорд даун лахденпохского предприятия «Кроноборг». Животноводы карельского Приладожья первыми в стране привезли животных этой породы, которые известны своими мясом и шерстью.



Также отметим, что XXIV всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» — крупнейшая в стране. До 7 октября запланированы круглые столы, панельные дискуссии, обсуждение конкретных соглашений по сотрудничеству предприятий республики с заинтересованными лицами и организациями из других регионов страны.