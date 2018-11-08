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Новости. Экономика
16:26, 08 Ноября 2018
фото: commons.wikimedia.org / Micha&#322; Beim

Генпрокуратуру просят проверить безопасность пассажирских перевозок BlaBlaCar

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Общероссийское объединение пассажиров направило письмо в Гепрокуратуру России с просьбой проверить компанию "Комьюто Рус" (сервис BlaBlaCar в России).

Авторы письма считают, что место посадки пассажиров мобильным приложением BlaBlaCar указывается в шаговой доступности от автобусных станций или вокзалов, что говорит о возможности проведения рейдовых проверочных мероприятий, но "такая работа контролирующими органами в сфере транспорта не осуществляется, что приводит к росту количества погибших на дорогах".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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nae
2018-11-08 17:45:32
Как обычно, мнение пассажиров, пользующихся сервисом интересует в последнюю очередь. Бла-бла-кару нужно срочно переводить сервер куда нибудь подальше, а уж с блокировкой справиться не проблема. Что бы вы, чиновничье отродье подавилось своими инициативами насмерть.
Leopol'd
2018-11-08 17:29:56
"Общероссийское объединение пассажиров" такое не напишет. Такие запросы пишут официальные перевозчики, увешанные глонассами, Платонами, тахографами и требованиями откатов в конкурсе на маршрут.
Убьют бла-бла, появятся менее организованные группы. И будет гораздо хуже для безопасности пассажиров. Но "их" беспокоят только деньги из карманов пассажиров.
User
2018-11-08 17:59:59
Leopol'd, достаточно на сайте этого объединения прочитать должности людей из экспертного совета, чтобы стало понятно, что это за "пассажиры".
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