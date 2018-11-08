Генпрокуратуру просят проверить безопасность пассажирских перевозок BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило письмо в Гепрокуратуру России с просьбой проверить компанию "Комьюто Рус" (сервис BlaBlaCar в России).

Авторы письма считают, что место посадки пассажиров мобильным приложением BlaBlaCar указывается в шаговой доступности от автобусных станций или вокзалов, что говорит о возможности проведения рейдовых проверочных мероприятий, но "такая работа контролирующими органами в сфере транспорта не осуществляется, что приводит к росту количества погибших на дорогах".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".