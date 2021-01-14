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Генпрокурор России предложил выдавать детям-сиротам сертификаты на жилье

Новости. Общество
21:05, 15 Января 2021
фото: © Виталий Невар/ТАСС
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Это позволит им самостоятельно подбирать и приобретать жилое помещение в собственность, подчеркнул Игорь Краснов.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты, чтобы они сами могли подбирать и приобретать жилье. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральный прокурор Игорь Краснов по итогам проведенных в регионах проверок соблюдения прав детей-сирот на получение жилья выступил с инициативой об изменении законодательства. Высказано предложение о принятии альтернативных мер поддержки для решения жилищной проблемы лиц, состоящих на учете более 5 лет, - выдаче им сертификата на жилье, что позволит гражданам указанной категории самостоятельно подбирать и приобретать жилое помещение в собственность", - говорится в сообщении.

Генпрокурор также предложил рассмотреть вопрос о наделении федерального органа исполнительной власти контрольными полномочиями за обеспечением детей-сирот жильем. Кроме того, в регионах должны быть приняты дополнительные меры социальной поддержки сирот до получения ими жилья.

Как показали прокурорские проверки, жилищная проблема детей-сирот не решена. Жилье до сих пор не получили около 182 тыс. человек. При этом в регионах не налажен должный учет детей-сирот, допускаются случаи неправомерного их исключения из списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Проверки также показали, что на фоне дефицита финансирования в отдельных регионах денежные средства своевременно и в полном объеме не расходовались, при этом сами процедуры закупки жилья осуществлялись с нарушениями законодательства о контрактной системе. Зачастую приобретаемые для детей-сирот жилые помещения не отвечают требованиям безопасности, благоустроенности, санитарным нормам и правилам. Всего в 2020 году прокуроры выявили свыше 12 тыс. нарушений законов о жилищных правах детей-сирот, лиц указанной категории, в целях их устранения внесено около 7 тыс. актов реагирования.

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