ГИБДД ищет водителя, сбившего в Петрозаводске 15-летнюю девочку (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля, совершившего наезд на девочку-подростка.

В ведомстве сообщили что 10 ноября вечером в дежурную группу ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение об оказании помощи 15-летней девушке, получившей травмы в ДТП.

Как стало известно, 10 ноября в 14.14 на пересечении улиц Луначарского и Промышленная неустановленный водитель на автомобиле «Mitsubishi Outlander» совершил наезд на девочку-подростка, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП уехал, в ГИБДД не сообщил.

Вечером пострадавшая обратилась в лечебное учреждение.

Очевидцев данного нарушения и водителей, имеющих записи видеорегистратора с данным моментом, просят обратиться в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.

Ранее сообщалось, что мама пострадавшей девочки через в соцсети просила помощи в розыске водителя, который сбил ее ребенка и уехал, не сообщив ы ГИБДД, не связавшись с родителями.