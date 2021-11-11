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ГИБДД ищет водителя, сбившего в Петрозаводске 15-летнюю девочку (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:47, 11 Ноября 2021
фото: кадр из видео

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Госавтоинспекция Петрозаводска просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля, совершившего наезд на девочку-подростка.

В ведомстве сообщили что 10 ноября вечером в дежурную группу ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение об оказании помощи 15-летней девушке, получившей травмы в ДТП.

Как стало известно, 10 ноября в 14.14 на пересечении улиц Луначарского и Промышленная неустановленный водитель на автомобиле «Mitsubishi Outlander» совершил наезд на девочку-подростка, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП уехал, в ГИБДД не сообщил.

Вечером пострадавшая обратилась в лечебное учреждение.
Очевидцев данного нарушения и водителей, имеющих записи видеорегистратора с данным моментом, просят обратиться в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.

Ранее сообщалось, что мама пострадавшей девочки через в соцсети просила помощи в розыске водителя, который сбил ее ребенка и уехал, не сообщив ы ГИБДД, не связавшись с родителями.

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Комментарии

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oтo
2021-11-11 12:58:46
Уже писали и мы давали комментарии. Второй раз не будем. :)
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