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В Петрозаводске девушка попала под колеса автомобиля (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:22, 10 Ноября 2021
фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

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Мать подростка ищет водителя, который сбил девушку и уехал с места ДТП.

Наезд на пешехода произошел днем в среду, десятого ноября, в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобиль «Mitsubishi Outlander» сбил подростка на улице Луначарского, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Пробная.

Автомобиль двигался по улице Луначарского в сторону центра. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Через несколько минут после ДТП водитель и пешеход разошлись, водитель продолжил движение. Мать ребенка ищет водителя, который совершил наезд и покинул место ДТП.

«Прошу, помогите найти водителя, который сегодня на пешеходном переходе сбил мою дочку. У меня много вопросов к водителю: почему он не вызвал сам ГИБДД и почему отпустил ребёнка? И не попытался связаться с родителями? У дочки разбиты колени и к вечеру начала болеть левая рука», — рассказала dtpptz мать ребёнка.

Камера компании «Сампо.ру» зафиксировала момент ДТП.

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Комментарии

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ото
2021-11-10 19:11:11
Почему мать ищет, а не те, кому положено? :)
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