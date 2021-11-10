В Петрозаводске девушка попала под колеса автомобиля (ВИДЕО)

Мать подростка ищет водителя, который сбил девушку и уехал с места ДТП.

Наезд на пешехода произошел днем в среду, десятого ноября, в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобиль «Mitsubishi Outlander» сбил подростка на улице Луначарского, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Пробная.

Автомобиль двигался по улице Луначарского в сторону центра. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Через несколько минут после ДТП водитель и пешеход разошлись, водитель продолжил движение. Мать ребенка ищет водителя, который совершил наезд и покинул место ДТП.

«Прошу, помогите найти водителя, который сегодня на пешеходном переходе сбил мою дочку. У меня много вопросов к водителю: почему он не вызвал сам ГИБДД и почему отпустил ребёнка? И не попытался связаться с родителями? У дочки разбиты колени и к вечеру начала болеть левая рука», — рассказала dtpptz мать ребёнка.

Камера компании «Сампо.ру» зафиксировала момент ДТП.