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ГИБДД Карелии назвала «дорогу смерти» в республике

Новости. Общество
11:16, 11 Августа 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Госавтоинспекция Карелии назвала дорогу, где чаще всего происходят смертельные ДТП.

За 7 месяцев на федеральных дорогах республики произошло 91 ДТП, в результате этих происшествий 11 человек погибли и 126 травмированы. Согласно статистике, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число пострадавших в ДТП уменьшилось почти на четверть, и в 2,5 раза уменьшилось число погибших.

Большая часть всех аварий, в том числе смертельных, происходит на автодороге «Кола» — в 39 ДТП погибли 8 и получили травмы 49 человек. На автодороге «Сортавала» зафиксировано наибольшее число пострадавших (в 32 ДТП, 51 пострадавший, 4 погибших).

Высокая смертность отмечена на автодороге «Автодорога «Кола»–Тикша–Ледмозеро–Костомукша», где в 7 ДТП погибли 4 человека и 9 травмированы.

К возникновению дорожных аварий на федеральных дорогах республики чаще всего приводят такие нарушения ПДД водителями, как: несоответствие скорости условиям движения, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона, несоблюдение бокового интервала.

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