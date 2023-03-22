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ГИБДД Карелии объяснила опасность разговоров по мобильнику «воздействием негативной информации»

Новости. Общество
09:10, 23 Марта 2023
фото: © Госавтоинспекция РФ

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С начала года в Карелии более 370 водителей понесли наказание за разговоры по мобильному телефону за рулем.

Об этом сообщили в ГИБДД.

«Размер штрафа за такое нарушение составляет 1,5 тыс. рублей.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что использование телефонов в процессе участия в дорожном движении не может быть безопасным. Одной рукой сложнее управлять автомобилем и своевременно реагировать на стремительно развивающуюся дорожную ситуацию. Кроме этого, зачастую невозможно предсказать степень воздействия негативной информации, получаемой по телефону. Например, сообщения о неприятностях, случившихся с близкими могут заблокировать самоконтроль даже опытного автолюбителя», — пояснили в ГИБДД.

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