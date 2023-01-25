ГИБДД Карелии: погибшему в ДТП пенсионеру стало плохо за рулем

Госавтоинспекция Карелии опубликовала подробности смертельного ДТП в Медвежьегорском районе.

В четверг, 2 февраля, в 14.00 на пятом километре автодороги «Медгора - Толвуя - Великая Губа», произошла дорожная авария.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 72-летний водитель Chevrolet Niva потерял сознание за рулем.



В результате автомобиль оказался в кювете. Автомобиль повреждений не получил. Фельдшер скорой помощи зафиксировал смерть водителя, при этом телесных повреждений он не обнаружено.



Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в региональной ГИБДД.