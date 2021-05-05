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ГИБДД Карелии предупредила водителей об ухудшении дорожной обстановки

Новости. Общество
08:57, 06 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям с предупреждением об  ухудшении дорожной обстановки из-за непогоды.

Сообщение ведомства опубликовано на его официальной странице Вконтакте.

«Карельский Гидрометцентр 6 и 7 мая в Карелии обещает дождь, снег и усиление ветра, что может значительно осложнить дорожную обстановку. Будьте внимательны на дороге и неукоснительно соблюдайте правила», - говорится в сообщении.

Накануне МЧС предупредило, что сегодня во второй половине дня по южным районам Карелии, а вечером и ночью по центральным и северным районам ожидаются сильные осадки в виде дождя. На севере возможен мокрый снег.  Ветер усилится до 15-17 м/с.

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