ГИБДД Карелии предупредила водителей об ухудшении дорожной обстановки

Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям с предупреждением об ухудшении дорожной обстановки из-за непогоды.

Сообщение ведомства опубликовано на его официальной странице Вконтакте.

«Карельский Гидрометцентр 6 и 7 мая в Карелии обещает дождь, снег и усиление ветра, что может значительно осложнить дорожную обстановку. Будьте внимательны на дороге и неукоснительно соблюдайте правила», - говорится в сообщении.

Накануне МЧС предупредило, что сегодня во второй половине дня по южным районам Карелии, а вечером и ночью по центральным и северным районам ожидаются сильные осадки в виде дождя. На севере возможен мокрый снег. Ветер усилится до 15-17 м/с.

