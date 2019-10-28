ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге

Погодные условия могут значительно осложнить дорожную обстановку и привести к образованию снежных заносов, накату, гололеду, сообщили в ГИБДД Карелии.

В предстоящие дни на территории республики ожидаются осадки в виде снега (мокрого снега) с понижением температуры до минусовых значений. Такие погодные условия могут значительно осложнить дорожную обстановку и привести к образованию снежных заносов, накату, гололеду.



Госавтоинспекция призывает водителей учитывать погодные и дорожные условия, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать интервал и дистанцию между автомобилями, не допускать резких маневров.



Водителям, не уверенным в своих навыках вождения, а так же всех, чьи автомобили не оснащены зимними/всесезонными шинами, рекомендовано отказаться от управления автотранспортом и воспользоваться общественным транспортом.

Пешеходам необходимо при переходе проезжей части убедиться в отсутствии транспортных средств, либо в том, что они остановились, чтобы уступить дорогу, и только потом переходить.