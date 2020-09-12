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ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге

Новости. Общество
09:34, 13 Сентября 2020
фото: © EPA/Plyal Adhikary, архив
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Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей о сильном ветре и дожде.

"Уважаемые участники движения, будьте предельно осторожны при таких погодных условиях. Водителям необходимо избрать безопасную манеру вождения, не выполнять резких маневров и постоянно контролировать дорожную ситуацию. Пешеходов так же призываем к внимательности на дороге, помните, что зонты и капюшоны ограничивают обзор, перед переходом проезжей части убедитесь в безопасности", - предупреждает ГИБДД республики.

Ранее о непогоде в Карелии сообщало МЧС. Днем 13 сентября преимущественно по центральным и северным районам республики ожидается сильный дождь и усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

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