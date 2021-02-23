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ГИБДД Карелии просит не тормозить резко на дорогах

Новости. Общество
18:20, 24 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция Карелии просит водителей аккуратнее вести машину.

По информации карельского Гидрометцентра, в ночь с 24 по 25 февраля по западным, центральным и южным районам Карелии ожидается сильный снег. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей не допускать экстренного торможения и резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям.

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