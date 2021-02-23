ГИБДД Карелии просит не тормозить резко на дорогах

В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция Карелии просит водителей аккуратнее вести машину.

По информации карельского Гидрометцентра, в ночь с 24 по 25 февраля по западным, центральным и южным районам Карелии ожидается сильный снег. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей не допускать экстренного торможения и резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям.