ГИБДД Карелии просит неопытных водителей пересесть на общественный транспорт

В Госавтоинспекции Карелии сообщили, как долго будет сохранятся сложная дорожная обстановка в республике.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям об обязанности при выборе скорости движения учитывать дорожные и метеорологические условия.

Осадки в виде снега, ветер и минусовые температуры могут неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке и привести к образованию гололедицы, снежным заносам. Снегопад на большей части территории Карелии прогнозируется до конца дня, а также в ночные часы.

Водителям, не уверенным в своих навыках вождения, рекомендовано не выезжать на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.

Вместе с тем, Госавтоинспекция напоминает, что при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.