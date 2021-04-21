ГИБДД Карелии рассказали подробности страшной аварии, унесшей жизни трех человек (ФОТО)

В Лахденпохском районе при столкновении двух автомобилей погибли три человека и трое госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, 22 апреля в 9.55 в Лахденпохском районе на 166 км автодороги "А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург - Сортавала – «Кола») произошло столкновение автомобилей Fiat Ducato и «Газель».

В результате происшествия до приезда скорой медицинской помощи погибли три пассажира автомашины «Газель», водитель госпитализирован. Водитель и пассажир автомобиля «Фиат» с места ДТП госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и наряд ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в паблике пожарно-спасательной службы Лахденпохского района были опубликовано фото с места аварии и дана первая информация о происшествии.