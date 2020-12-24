890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Озерный снегопад" придет в Петрозаводск 25 декабря 2
24.12.2020 22:30
Остановку транспорта запретили у перекрестка в центре Петрозаводска
24.12.2020 16:22
Названы автомобили с самыми надежными двигателями
24.12.2020 19:10
Инфекционист объяснил рекорды по числу случаев COVID-19 2
24.12.2020 22:00
Охотники добыли трех волков рядом с деревней в Карелии (ФОТО) 4
Сегодня 09:50
Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии – погибли два человека (ФОТО) 1
24.12.2020 19:21
Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, гособвинение запросило 2 года и один месяц колонии-поселения 9
24.12.2020 17:45

ГИБДД Карелии в европейское Рождество проверит водителей на трезвость

Новости. Общество
15:55, 25 Декабря 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Госавтоинспекция Карелии 25 декабря и в выходные проведет профилактическое мероприятие во избежание правонарушений среди водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В рамках профилактического мероприятия #КарелияБезДТП в пятницу, 25 декабря, и выходные дни в республике пройдут проверки водителей на трезвость.

В этом году пьяными водителями совершено 79 дорожных аварий, в результате которых погибли 6 человек и 100 были травмированы. По сравнению с прошлым годом число пострадавших людей в этих авариях осталось прежним, а число погибших уменьшилось в три раза – с 18 до 6 человек. От управления автотранспортом отстранили свыше 2 тыс. нетрезвых нарушителей. И 280 водителей стали фигурантами уголовных дел за повторное управление в пьяном виде.

В 66 нарушениях рядом с пьяными водителями находились автовладельцы, которые передали им управление транспортным средством. В этом случае наказание в виде штрафа и лишения водительских прав несут оба нарушителя – водитель, который передал управление лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и тот кто непосредственно управлял, будучи пьяным. Почти вдвое увеличилось число нетрезвых женщин-водителей - к ответственности привлечены более 100 нарушительниц.

В выходные, праздничные дни число пьяных водителей заметно возрастает. Такая ситуация зачастую складывается из-за неумения планировать отдых, нежелания менять привычки. В эти дни сотрудники Госавтоинспекции чаще всего проводят специальные проверки водителей на трезвость, о чем мы всегда заранее информируем граждан. Многие водители, зная о проводимых мероприятиях, отказываются от намерения сесть за руль.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

Сегодня 12:45
Без политики
Синоптики обещают снежную зиму: утепляемся в ТРК "ЛОТОС PLAZA"
Как правильно подобрать теплую одежду, которая будет соответствовать всем трендам моды и не подведет даже в самый сильный мороз? Попробуем разобраться во всем разнообразии ассортимента модных брендов вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA"!
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»