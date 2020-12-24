ГИБДД Карелии в европейское Рождество проверит водителей на трезвость

Госавтоинспекция Карелии 25 декабря и в выходные проведет профилактическое мероприятие во избежание правонарушений среди водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В рамках профилактического мероприятия #КарелияБезДТП в пятницу, 25 декабря, и выходные дни в республике пройдут проверки водителей на трезвость.

В этом году пьяными водителями совершено 79 дорожных аварий, в результате которых погибли 6 человек и 100 были травмированы. По сравнению с прошлым годом число пострадавших людей в этих авариях осталось прежним, а число погибших уменьшилось в три раза – с 18 до 6 человек. От управления автотранспортом отстранили свыше 2 тыс. нетрезвых нарушителей. И 280 водителей стали фигурантами уголовных дел за повторное управление в пьяном виде.

В 66 нарушениях рядом с пьяными водителями находились автовладельцы, которые передали им управление транспортным средством. В этом случае наказание в виде штрафа и лишения водительских прав несут оба нарушителя – водитель, который передал управление лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и тот кто непосредственно управлял, будучи пьяным. Почти вдвое увеличилось число нетрезвых женщин-водителей - к ответственности привлечены более 100 нарушительниц.

В выходные, праздничные дни число пьяных водителей заметно возрастает. Такая ситуация зачастую складывается из-за неумения планировать отдых, нежелания менять привычки. В эти дни сотрудники Госавтоинспекции чаще всего проводят специальные проверки водителей на трезвость, о чем мы всегда заранее информируем граждан. Многие водители, зная о проводимых мероприятиях, отказываются от намерения сесть за руль.