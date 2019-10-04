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Новости. Общество
16:55, 04 Октября 2019
фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

ГИБДД нашла женщину, сбившую подростка и уехавшую с места ДТП в Петрозаводске

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Женщина, которая сбила подростка и сбежала с места ДТП, найдена, ее ждет наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий установлена личность водителя, участника дорожно-транспортного происшествия на Лесном проспекте, в котором пострадал пешеход.

В отношении 38-летней женщины составлены административные материалы за непредоставление преимущества в движении пешеходу, оставление места ДТП, участником которого он является.

Наказание за оставление места ДТП влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, 2 октября с 19.20 до 19.30 в районе Лесного проспекта и улицы Хейкконена водитель на Peugeot сбила 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылась с места ДТП.

Подросток получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

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Комментарии

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кир
2019-10-04 17:23:14
Наказать "по-понятиям". Другая не уедет с места происшествия.
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