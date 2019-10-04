ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП

ДТП произошло 2 октября на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В среду с 19.20 до 19.30, в районе Лесного проспекта и улицы Хейкконена неустановленный водитель на предположительно на Peugeot сбила 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил многочисленные травмы, доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.