07:25, 04 Октября 2019
ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП
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ДТП произошло 2 октября на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В среду с 19.20 до 19.30, в районе Лесного проспекта и улицы Хейкконена неустановленный водитель на предположительно на Peugeot сбила 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил многочисленные травмы, доставлен в больницу.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.
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