ГИБДД объявила о наборе сотрудников в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска приглашает кандидатов для приема на должности инспекторов дорожно-патрульной службы.

Об этом сообщается на странице ГИБДД Вконтакте.

Требуются мужчины, прошедшие военную службу, годные по состоянию здоровья, и по своим морально-психологическим качествам готовые нести службу в ОВД.

Кроме зарплаты им обещают бесплатное форменное обмундирование, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.