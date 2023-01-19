ГИБДД объявила о наборе сотрудников в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска приглашает кандидатов для приема на должности инспекторов дорожно-патрульной службы.
Об этом сообщается на странице ГИБДД Вконтакте.
Требуются мужчины, прошедшие военную службу, годные по состоянию здоровья, и по своим морально-психологическим качествам готовые нести службу в ОВД.
Кроме зарплаты им обещают бесплатное форменное обмундирование, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.
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