ГИБДД оштрафовала на 100 тысяч рублей свадебный кортеж, нагло проехавший по Петрозаводску

Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала о штрафах для водителей свадебного кортежа, которые подвергли опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Напомним, 26 ноября автомобили свадебного кортежа устроили ЧП на дороге. Пересекая один из перекрестков на проспекте Ленина, машины двигались на красный свет и выезжали на встречную полосу. Известно, что в качестве гостя участником кортежа был депутат молодежного парламента 18-летний Сеймур Исмаилов. Движение авто зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий лица, управлявшие транспортными средствами и нарушившие правила дорожного движения, установлены. В отношении водителей вынесено 75 постановлений по делам об административных правонарушениях, в том числе 60 материалов за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а также за непредоставление преимущества в движении пешеходам", - отметили в ГИБДД Петрозаводска.

"Общая сумма штрафов составила порядка 100 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве