ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров

Бронированные пленки для фар, тяжелые багажники, нештатная сигнализация и различные оригинальные аксессуары — установка этих и других «допов» от дилеров может привести к тому, что ГИБДД откажется регистрировать автомобиль.

Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«В каталоге запчастей популярных кроссоверов, например Renault Duster или Hyundai Creta, есть оригинальные аксессуары. Подножки или защитные дуги для бампера, которые сделаны по техническому регламенту и не выступают за проекцию бампера и двери. Тем не менее, сотрудники ГИБДД очень часто отказываются регистрировать такие автомобили, не заморачиваясь какими-либо измерениями. Мы неоднократно сталкивались с жалобами автовладельцев по этому поводу», — объяснил Хайцеэр.

Претензии со стороны ГИБДД могут быть из-за того, что подобные аксессуары (даже учитывая сертификацию от производителя) не проходили испытаний на борту транспортного средства.