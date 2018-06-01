14:50, 01 Июня 2018
ГИБДД Петрозаводска ищет девушку на черной Lada Granta, которая "подрезала" троллейбус
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Из-за неосторожного маневра петрозаводчанки в троллейбусе упала пассажирка и получила травмы. Теперь лихую автомобилистку ищет ГИБДД.
В минувший четверг, 31 мая, в 15.50 в районе дома №14 по пр.Ленина водитель троллейбуса во избежание столкновения с легковым автомобилем применил экстренное торможение, в результате чего в салоне троллейбуса упала 43-летняя пассажирка и получила травмы.
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
А Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает автомобиль Lada Granta черного цвета, за рулем которого находилась девушка.
Всех, кто располагает информацией о данном автомобиле, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по тел. 78-44-44.
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