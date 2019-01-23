ГИБДД Петрозаводска ищет людей, которые видели, как в ДТП автомобиль отбросило на пешехода

Следователи МВД Карелии просят помочь в установлении обстоятельств ДТП, которое произошло на улице Онежская флотилия, пишет ГИБДД города.

Так, 15 сентября 2018 года в 18.30 в районе дома № 2 по ул. Онежская флотилия произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и Opel Vectra. После столкновения автомобили отбросило на обочину с последующим наездом на пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летнему пешеходу были причинены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Следователи просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

Телефон дежурной части ГИБДД - 715-900.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух иномарок пострадал мужчина, который шел по обочине.