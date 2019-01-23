13:03, 23 Января 2019
ГИБДД Петрозаводска ищет людей, которые видели, как в ДТП автомобиль отбросило на пешехода
Новости по теме
Загрузка...
Следователи МВД Карелии просят помочь в установлении обстоятельств ДТП, которое произошло на улице Онежская флотилия, пишет ГИБДД города.
Так, 15 сентября 2018 года в 18.30 в районе дома № 2 по ул. Онежская флотилия произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и Opel Vectra. После столкновения автомобили отбросило на обочину с последующим наездом на пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летнему пешеходу были причинены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.
Следователи просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия.
Телефон дежурной части ГИБДД - 715-900.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух иномарок пострадал мужчина, который шел по обочине.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
16.01.2019, 12:25
21.01.2019, 10:37
20.01.2019, 19:40
17.01.2019, 11:07
21.01.2019, 08:42
Аналитика
22.01.2019 12:44
Политкухня
Мы являемся свидетелями нивелирования культуры выборов как процесса, считает политолог Олег Реут.
22.01.2019 11:20
18.01.2019 14:35
18.01.2019 14:27
18.01.2019 13:51
Чтиво
22.01.2019 12:32
Личное мнение
В чем причины патернализма россиян?
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
11.01.2019 15:22
Медиа
21.01.2019 12:29
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии