Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске обвиняемая в фальсификации доказательств дознаватель полиции отправлена под домашний арест 1
Сегодня 06:40
«Высший пилотаж финской архитектуры»
Сегодня 12:50
Следком Карелии просит суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца 15
Сегодня 13:10
Рост эпидемии в Турции грозит коллапсом в туристической отрасли 10
Сегодня 08:54
Минздрав Карелии запустил портал для очередников на льготное зубопротезирование
Сегодня 16:28
Стал известен поставщик еды в школу Карелии, где отравились дети 3
Сегодня 16:08
«Офицеры России» борются за пост мэра Петрозаводска 31
Сегодня 12:17

ГИБДД Петрозаводска ищет свидетелей лобового столкновения в центре города

Новости. Общество
16:49, 09 Апреля 2021
фото: © Камера компании "Сампо.ру" / скриншот видео
Загрузка...

Автомобилист спровоцировал лобовое столкновение на перекрестке улиц Гоголя и Герцена и уехал.

В четверг, 8 апреля, в 10.58 на перекрестке улиц Гоголя и Герцена произошло столкновение автомобилей Renault Duster и Toyota.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП и водителя, совершавшего левый поворот с улицы Герцена на улицу Гоголя.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что видеокамера компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-09 17:15:19
Угу. Потом по милициям и судам затаскают в удобное для них время.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве
04.04.2021, 12:05
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
«Высший пилотаж финской архитектуры»
Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 3
08.04.2021 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 18:48
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
Сегодня 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 12
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»