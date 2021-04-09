ГИБДД Петрозаводска ищет свидетелей лобового столкновения в центре города

Автомобилист спровоцировал лобовое столкновение на перекрестке улиц Гоголя и Герцена и уехал.

В четверг, 8 апреля, в 10.58 на перекрестке улиц Гоголя и Герцена произошло столкновение автомобилей Renault Duster и Toyota.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП и водителя, совершавшего левый поворот с улицы Герцена на улицу Гоголя.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что видеокамера компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.