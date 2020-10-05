Массовые проверки мотоциклистов проводятся в Петрозаводске

В Петрозаводске проходит проверка водителей мототранспорта, сообщила Госавтоинспекция Карелии.

Инспекторы проверяют мотоциклистов на состояние опьянения, также смотрят водительские и регистрационные документы, наличие мотошлема и техническое состояние транспортного средства.

Выяснилось, что местные любители двухколёсной техники допускают серьезные нарушения. Так, 4 октября автоинспекторами выявлено 10 нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов, из них три водителя были без прав. Мотоциклы нарушителей перемещены на специализированную стоянку.

Ранее, инспекторы задержали подростка на питбайке без прав.