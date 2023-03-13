ГИБДД Петрозаводска нашла лихача, чуть не сбившего двух пешеходов на улице Чапаева (ВИДЕО)

Днем 8 марта водитель легковушки агрессивно пересек «зебру» на улице Чапаева и чуть не сбил двух пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска нашли водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения на Перевалке.



Напомним, 8 марта, в 14.57 на улице Чапаева недалеко от перекрестка с Пархоменко автомобилист не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по «зебре».



Инцидент попал в кадр видеорегистратора очевидца. Видео опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».



Этим водителем оказался 50-летний петрозаводчанин на автомобиле Skoda Octavia.



Ему предстоит заплатить штраф в полторы тысячи рублей, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.