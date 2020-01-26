ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя, который наехал на пешехода и скрылся

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП в одном из дворов на проспекте Ленина, в результате которого пострадала женщина-пешеход.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 23 января в 16.35 в районе дома № 35 по пр. Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при движении задним ходом совершил наезд на пешехода - женщину, находящуюся на проезжей части за автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя женщина получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев. Всех, кто располагает информацией о происшествии, местонахождении автомашины и водителя, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.