ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя-нарушителя, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе (ВИДЕО)

В Петрозаводске разыскивают водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора, сообщили в Госавтоинспекции города.

В понедельник, 11 октября, в 09.25 на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку.

ГИБД просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске родители 8-летнего мальчика ищут водителя-нарушителя, который чуть не сбил их сына, проехав на запрещающий сигнал светофора.

"Просмотрев по камерам, мы ужаснулись спокойствию езды на красный, а ведь водитель еще и пожурил указательным пальцем. Не смущаясь, что горит стрелка другого направления, водитель спокойно направился по своим делам.



В данной ситуации мог оказаться менее внимательный человек, и тогда все закончилось бы гораздо печальнее", – написала мама 8-летнего пешехода.