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ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя-нарушителя, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:48, 13 Октября 2020
фото: © кадр из видео/камера наблюдения Sampo.ru
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В Петрозаводске разыскивают водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора, сообщили в Госавтоинспекции города.

В понедельник, 11 октября, в 09.25 на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку.

ГИБД просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске родители 8-летнего мальчика ищут водителя-нарушителя, который чуть не сбил их сына, проехав на запрещающий сигнал светофора.

"Просмотрев по камерам, мы ужаснулись спокойствию езды на красный, а ведь водитель еще и пожурил указательным пальцем. Не смущаясь, что горит стрелка другого направления, водитель спокойно направился по своим делам.

В данной ситуации мог оказаться менее внимательный человек, и тогда все закончилось бы гораздо печальнее", – написала мама 8-летнего пешехода.

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Комментарии

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Os
2020-10-13 13:07:05
Там, где есть светофоры, еще нормально, мало кто на красный поедет. А на нерегулирумых пешеходных переходах часто не пропускают пешеходов.
goo
2020-10-13 13:06:54
Мальчик перебегает дорогу, поэтому виноват, надеюсь его найдут. Да, nae? Я же верно интерпретирую твое понимание правил дорожного движения?
Dima
2020-10-13 12:17:26
Пока елиноросы торгуют правами, так и будет. А в целом, похоже,что переходить на красный гораздо безопаснее.
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