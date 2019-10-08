ГИБДД Петрозаводска оштрафовала родителей-нарушителей

Родителей, нарушивших ПДД при перевозке детей, привлекли к административной ответственности, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Еженедельно у образовательных организаций инспекторы проводят профилактические мероприятия "Право на безопасность"

Во вторник, 8 октября, мероприятие проходило на подъездных путях к Гимназии № 17.



В ходе мероприятия пресечено 4 нарушения: 10-летний ребенок на сидел без автокресла, дети 5 и 6 лет на заднем сиденье находились без детского удерживающего устройства, 10-летний ребенок на заднем сиденье не был пристегнут ремнем безопасности.



Водителей ждет административный штраф в размере 3 тысяч рублей.