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Новости. Общество
13:09, 14 Февраля 2018

ГИБДД Петрозаводска приглашает всех автомам и автопап принять участие в конкурсе

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В Петрозаводске пройдет конкурс "Автомама" и "Автопапа", в котором может принять участие любой автолюбитель, сообщили в ГИБДД города.

Конкурс организован ГИБДД Петрозаводска совместно с кондитерской "От Валентина" и автошколой "ПТЗ".

Участником конкурса может стать женщина или мужчина - водитель, имеющие детей в возрасте до 16 лет и не имеющие грубых нарушений Правил дорожного движения за последние 2 года.

Конкурс состоится 3 марта, начало мероприятия в 11.00 часов. Участникам необходимо будет пройти 3 конкурсных задания.
На первом этапе участникам предстоит показать свои знания правил дорожного движения, решив экзаменационные билеты, используемые при получении водительского удостоверения категории "В".

Вторая часть теории – тест по мерам пассивной безопасности в автомобиле (ремни, подушки, детские удерживающие устройства).

Практическая часть предполагает маневрирование на площадке. Здесь участникам предстоит продемонстрировать навыки вождения автомобиля. При прохождении данного этапа будут учитываться наличие и количество ошибок, время, затраченное на выполнение заданий.

По итогам испытаний будут выбраны победители конкурса – "Автомама-2018" и "Автопапа-2018".

Торжественное награждение победителей конкурса состоится 3 марта в 15.00 часов в кафе "От Валентина", расположенном по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 2. Победители конкурса получат переходящий кубок победителя и фирменные торты от Сватового Валентина Алексеевича.

Заявки на участие принимаются до 26 февраля в ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 7 года в каб. 306 отделения пропаганды) или по электронной почте svetofor.ptz@list.ru. По всем интересующим вопросам по конкурсу можно звонить по телефону 715-902.

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