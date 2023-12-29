ГИБДД Петрозаводска рассказала о пострадавших в результате лобового ДТП с участием маршрутки

Вечером 1 января на Первомайском проспекте не поделили дорогу пассажирский автобус и легковушка.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции карельской столицы, в дорожной аварии пострадала водитель «Лады», женщина 1979 года рождения. Автоледи назначили лечение.



Напомним, как ранее сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 1 числа на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской столкнулись маршрутный ПАЗ и ВАЗ-2108.



Водитель легковушки пытался повернуть на Ленинградскую, при этом не заметив двигавшийся навстречу автобус.



Видео ДТП опубликовано в указанном сообществе.