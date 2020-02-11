ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя маршрутки, по вине которого травмировалась пенсионерка

Инцидент произошел 7 февраля в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 18.35 в районе перекрестка улиц Кирова и Еремеева неустановленный водитель маршрутного автобуса при подъезде к остановке резко затормозил, в результате чего в салоне упала 70-летняя женщина.

Вчера, 11 февраля, пострадавшая обратилась за больницу. Ей было назначено лечение.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия.

Всех, кто располагает информацией о данном ДТП, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

Ранее очень пожилая женщина упала в троллейбусе Петрозаводска.