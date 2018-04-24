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Новости. Общество
21:05, 24 Апреля 2018

ГИБДД предлагает объединить "площадку" и "город" в экзамене на права

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ГИБДД предлагает объединить практические составляющие экзамена для получения водительского удостоверения — "площадку" и "город".

Об этом, по информации life, газете "Коммерсант" рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.

Сейчас в России не более 8% учеников автошкол сдают экзамены в ГАИ с первого раза.

"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединённый экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность", — приводит газета слова Черникова.

Предлагаемые изменения формата сдачи экзамена обсуждаются в министерстве образования и науки РФ, решение будет принято в течение года.

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