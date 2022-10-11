ГИБДД предупредила об ухудшении дорожных условий из-за метели в Карелии

Снегопады и метели, которые в ближайшее время накроют Карелию, приведут к ухудшению дорожных условий.

Такое предупреждение опубликовано на странице ГИБДД Вконтакте.

Госавтоинспекция обратилась к водителям с рекомендациями, как уменьшить риск возникновения ДТП.

«При выборе скорости движения следует учитывать дорожные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между машинами. Особую осторожность следует соблюдать при движении за движущимся впереди транспортом и при встречных разъездах, из-за образования снежной поземки может значительно ухудшиться видимость», — пояснили в ГИБДД.