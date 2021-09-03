ГИБДД предупредило водителей о новых штрафах

Водителям в России может грозить штраф за дополнительные динамики в автомобиле.

Автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. Об этом пишет РИА Новости.

Как ранее сообщала Газета.ру, это требование соответствует части 1 статьи 12.5 КоАП «Управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена».

По данным издания, в Воронеже сотрудники автоинспекции еще в августе начали проверки тюнингованных машин. В управлении МВД по региону объясняли, что сами по себе колонки и усилители звука не вызывают претензий, однако установка любого оборудования, которое не предусмотрено производителем автомобиля, нарушает закон.

Как указано в пункте 7.18 приложения к ПДД по допуску транспортных средств к эксплуатации, водители не имеют права ездить на машинах, в конструкцию которых внесли изменения без разрешения ГИБДД.

В конце августа первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова предложила установить наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Эту норму планируют внести в новую редакцию административного кодекса, ее также могут распространить и на дневное время.