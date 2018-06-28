ГИБДД приглашает на экзамен по ПДД всех, даже тех, у кого нет водительских прав

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Госавтоинспекторы и представители Всероссийского общества автолюбителей приглашают на тотальный экзамен по правилам дорожного движения, сообщили в ГИБДД Карелии.
К экзамену допускаются все желающие проверить и укрепить свои знания ПДД РФ по экзаменационным билетам на категорию "А" и "В".
Наличие или отсутствие водительского удостоверения значения не имеет.
Тотальный экзамен – это хороший повод повторить правила дорожного движения тем, кто уже имеет водительские права, или проверить свои знания тем, кто готовится стать водителем.
Сотрудники Госавтоинспекции помогут разобраться с допущенными ошибками, проконсультируют по интересующим вопросам.
Пройдет тотальный экзамен 2 июля с 14 до 16 часов по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 68-Б.
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