ГИБДД приглашает на экзамен по ПДД всех, даже тех, у кого нет водительских прав

Госавтоинспекторы и представители Всероссийского общества автолюбителей приглашают на тотальный экзамен по правилам дорожного движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

К экзамену допускаются все желающие проверить и укрепить свои знания ПДД РФ по экзаменационным билетам на категорию "А" и "В".

Наличие или отсутствие водительского удостоверения значения не имеет.

Тотальный экзамен – это хороший повод повторить правила дорожного движения тем, кто уже имеет водительские права, или проверить свои знания тем, кто готовится стать водителем.

Сотрудники Госавтоинспекции помогут разобраться с допущенными ошибками, проконсультируют по интересующим вопросам.

Пройдет тотальный экзамен 2 июля с 14 до 16 часов по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 68-Б.