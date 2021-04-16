ГИБДД призвала водителей к осторожности из-за ремонта дороги в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась к водителям с предупреждением о начале дорожных работ на улице Правды.

"АО "АБЗ-Дорстрой" приступило к частичному демонтажу бортового камня на улице Правды. Сейчас работы ведутся в районе пересечений с набережной Гюллинга... Будьте внимательны!", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте.

На объекте отфрезеруют старое покрытие, частично заменят бортовой камень, выполнят асфальтирование.

Работы проводятся рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2021-2022 годах в разных районах города отремонтируют 29 улиц. На семи из них будут приведены в порядок тротуары.





