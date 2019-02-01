ГИБДД проконтролирует безопасную перевозку детей автобусами

В республике пройдет профилактическое мероприятие "Безопасный автобус для перевозки детей", сообщили в ГИБДД Карелии.

С 4 по 8 февраля в республике пройдет рейд.

Инспекторы проверят безопасность перевозки детей школьными автобусами и организованные перевозки групп детей.

Подвоз детей осуществляется к 85 образовательным организациям 105 школьными автобусами. Все школьные автобусы соответствуют Основным положениям по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении, технический осмотр пройден.