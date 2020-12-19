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ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:00, 20 Декабря 2020
фото: страница "ДТП Петрозаводска и Карелии Вконтакте
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В дорожной аварии со смертельным исходом, произошедшей сегодня в Петрозаводске, пострадал второй участник ДТП.

Об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в 11.23 на Карельском проспекте столкнулись Daewoo Nexia и Chrysler Cruiser.  Daewoo выехала на встречную полосу и протаранила двигавшийся навстречу Chrysler. После ДТП в медицинском учреждении скончался 56-летний водитель Daewoo.

По новым данным ГИБДД, за рулем Chrysler Cruiser находилась 71-летняя женщина. Она доставлена в больницу для оказания помощи.

"Обстоятельства ДТП устанавливаются", - добавили в Госавтоинспекции.

Проишествие зафиксировала камера видеонаблюдения компании "Сампо. ру." 

 

 

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