ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

В дорожной аварии со смертельным исходом, произошедшей сегодня в Петрозаводске, пострадал второй участник ДТП.

Об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в 11.23 на Карельском проспекте столкнулись Daewoo Nexia и Chrysler Cruiser. Daewoo выехала на встречную полосу и протаранила двигавшийся навстречу Chrysler. После ДТП в медицинском учреждении скончался 56-летний водитель Daewoo.

По новым данным ГИБДД, за рулем Chrysler Cruiser находилась 71-летняя женщина. Она доставлена в больницу для оказания помощи.

"Обстоятельства ДТП устанавливаются", - добавили в Госавтоинспекции.

Проишествие зафиксировала камера видеонаблюдения компании "Сампо. ру."