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ГИБДД сообщила подробности ДТП в Петрозаводске - пострадала пассажирка (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:30, 05 Ноября 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

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В ДТП с участием трех автомобилей, произошедшем накануне в Петрозаводске, пострадала пассажирка одной их машин.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Шотмана.

Там столкнулись легковые автомобили «Черри», «Рено» и фургон «Ивеко». Травмы получила 67-летняя пассажирка автомобиля «Рено».

Как сообщалось ранее, момент ДТП был зафиксирован на камеру наружного наблюдения компании «Сампо».

Один из легковых автомобилей затормозил перед пешеходным переходом, когда там загорелся запрещающий сигнал светофора. Сзади въехала вторая легковушка, в которую врезался фургон.

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