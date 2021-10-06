ГИБДД сообщила подробности гибели пешехода в ДТП в Петрозаводске

Погибший 5 октября под колесами автомобиля в Петрозаводске пешеход переходил дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился рядом.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла в 18:55 в районе дома № 6 по улице Ровио. ВАЗ-2115 сбил 72-летнего мужчину, который «переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости», пояснили в ГИБДД.

Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Видеозапись происшествия ранее опубликовал сайт dtpptz.