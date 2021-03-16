Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту 1
16.03.2021 19:40
Медведев получил новую должность 4
16.03.2021 23:29
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с бонусами и запугиванием
16.03.2021 21:05
Автомобиль перевернулся на крышу после столкновения в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 2
Сегодня 16:07
Бывший глава МВД Карелии Михаил Закомалдин ушел в отставку с должности главного федерального инспектора по Башкирии 6
Сегодня 12:32
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, ужесточающий требования к просветительской деятельности 1
16.03.2021 22:00
Лед обрушился с крыши дома на тротуар на одном из проспектов Петрозаводска (ВИДЕО) 11
Сегодня 10:22

ГИБДД в Карелии ищет здоровых сотрудников с устойчивой психикой

Новости. Общество
17:20, 17 Марта 2021
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Госавтоинспекция Карелии приглашает на службу мужчин, годных по состоянию здоровья и готовых по своим морально-психологическим качествам нести службу в ОВД.

Также имеются должности для действующих сотрудников отдела внутренних дел.

Вакансии в районах республики:
1. ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району – Начальник ОГИБДД , Ст. Инспектор ДПС, Инспектор ДПС;
2. ОГИБДД ОМВД России по Калевальскому району – Инспектор по пропаганде БДД;
3. ОГИБДД ОМВД РФ по Медвежьегорскому району – Инспектор ДПС (2 вакансии);
4. ОГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району (стр. отделение) – Начальник ОГИБДД, Инспектор ДПС (2 вакансии);
5. ОГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району (стр. отделение) – Инспектор ДПС;
6. ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району (стр. отделение) – Инспектор ДПС (2 вакансии);
7. ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району – Инспектор ДПС, Инспектор по пропаганде БДД;
8. ОГИБДД ОМВД России по Сортавальскому району – Ст. Инспектор ДПС;
9. ОГИБДД ОМВД России по Суоярвскому району (стр. группа) – Инспектор ДПС, Госинспектор РЭГ;
10. МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия - госинспектор БДД отделения регистрации.

Профессионально-квалификационные требования для кандидатов:
- мужчины, прошедшие военную службу, годные по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовые нести службу в ОВД.

Для кандидатов на должность младшего начальствующего состава:
- граждане РФ от 18 до 35 лет, с образованием не ниже среднего (полного) общего или среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Для кандидатов на должность среднего начальствующего состава:
- граждане РФ от 18 до 40 лет, с высшим или средним профессиональным образованием, за исключением среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Сотрудникам ОВД предоставляется возможность получения высшего (в том числе второго высшего) юридического образования в образовательных учреждениях системы МВД России (обучение осуществляется за счет средств системы МВД России).

Сотрудники ОВД имеют полный социальный пакет, достойную зарплату, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в Петрозаводске) или Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах Республики): Петрозаводск, ул. Ленинградская, Д. 7, каб. 202, 203, 311 тел. 715-882, 715-809;

При личном посещении ведомства при себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными

Аналитика

Сегодня 14:15
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
Сегодня 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 2
16.03.2021 14:40
В первый класс по новым правилам
16.03.2021 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 8
15.03.2021 06:20
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»