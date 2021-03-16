ГИБДД в Карелии ищет здоровых сотрудников с устойчивой психикой

Госавтоинспекция Карелии приглашает на службу мужчин, годных по состоянию здоровья и готовых по своим морально-психологическим качествам нести службу в ОВД.

Также имеются должности для действующих сотрудников отдела внутренних дел.

Вакансии в районах республики:

1. ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району – Начальник ОГИБДД , Ст. Инспектор ДПС, Инспектор ДПС;

2. ОГИБДД ОМВД России по Калевальскому району – Инспектор по пропаганде БДД;

3. ОГИБДД ОМВД РФ по Медвежьегорскому району – Инспектор ДПС (2 вакансии);

4. ОГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району (стр. отделение) – Начальник ОГИБДД, Инспектор ДПС (2 вакансии);

5. ОГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району (стр. отделение) – Инспектор ДПС;

6. ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району (стр. отделение) – Инспектор ДПС (2 вакансии);

7. ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району – Инспектор ДПС, Инспектор по пропаганде БДД;

8. ОГИБДД ОМВД России по Сортавальскому району – Ст. Инспектор ДПС;

9. ОГИБДД ОМВД России по Суоярвскому району (стр. группа) – Инспектор ДПС, Госинспектор РЭГ;

10. МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия - госинспектор БДД отделения регистрации.

Профессионально-квалификационные требования для кандидатов:

- мужчины, прошедшие военную службу, годные по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовые нести службу в ОВД.

Для кандидатов на должность младшего начальствующего состава:

- граждане РФ от 18 до 35 лет, с образованием не ниже среднего (полного) общего или среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Для кандидатов на должность среднего начальствующего состава:

- граждане РФ от 18 до 40 лет, с высшим или средним профессиональным образованием, за исключением среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Сотрудникам ОВД предоставляется возможность получения высшего (в том числе второго высшего) юридического образования в образовательных учреждениях системы МВД России (обучение осуществляется за счет средств системы МВД России).

Сотрудники ОВД имеют полный социальный пакет, достойную зарплату, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в Петрозаводске) или Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах Республики): Петрозаводск, ул. Ленинградская, Д. 7, каб. 202, 203, 311 тел. 715-882, 715-809;

При личном посещении ведомства при себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.