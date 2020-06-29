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ГИБДД в Карелии оштрафовала 130 пешеходов за нарушение правил дорожного движения

Новости. Общество
09:53, 30 Июня 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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В карельской Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия "Пешеходы Карелии", которое проходило с 22 по 26 июня на территории республики.

С начала года в республике в 55 дорожно-транспортных происшествиях связанных с наездами на пешеходов, погибли 2 человека, 54 пострадало, из них 10 несовершеннолетних участников дорожного движения.

В ходе рейдов, проводившихся в течение 5 дней, автоинспекторы пресекли 36 фактов непредставления преимущества пешеходам водителями и 130 нарушений пешеходами правил дорожного движения.

В целом по республике автоинспекторами с начала года пресечено более 700 фактов не предоставления преимущества пешеходам водителями и 5370 фактов нарушений ПДД пешеходами.

Со всеми нарушителями автоинспекторы провели разъяснительные беседы, призвав всех автолюбителей и пешеходов неукоснительно выполнять правила дорожного движения.

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