ГИБДД в Петрозаводске проверит автобусы, которые перевозят детей

Стартовало профилактическое мероприятие "№Безопасный автобус для перевозки детей", сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

С 8 по 12 февраля Госавтоинспекция Петрозаводска проводит профилактическое мероприятие "Безопасный автобус для перевозки детей".

Основная цель мероприятия - контроль за обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозок групп детей к местам обучения и досуга.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, путевой документации, технического осмотра у автобусов, осуществляющих регулярную перевозку детей в образовательные организации.

Также в рамках профилактического мероприятия пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделят автобусам, перевозящим организованные группы детей к местам отдыха и досуга.

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей автобусов, перевозящих детей, на обязательное применение аварийной сигнализации при посадке и высадке детей в транспортное средство.