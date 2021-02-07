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ГИБДД в Петрозаводске проверит автобусы, которые перевозят детей

Новости. Общество
10:58, 08 Февраля 2021
фото: ГИБДД Карелии
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Стартовало профилактическое мероприятие "№Безопасный автобус для перевозки детей", сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

С 8 по 12 февраля Госавтоинспекция Петрозаводска проводит профилактическое мероприятие "Безопасный автобус для перевозки детей".

Основная цель мероприятия - контроль за обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозок групп детей к местам обучения и досуга.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, путевой документации, технического осмотра у автобусов, осуществляющих регулярную перевозку детей в образовательные организации.

Также в рамках профилактического мероприятия пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделят автобусам, перевозящим организованные группы детей к местам отдыха и досуга.

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей автобусов, перевозящих детей, на обязательное применение аварийной сигнализации при посадке и высадке детей в транспортное средство.

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