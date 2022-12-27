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Гибель лыжницы, пропавшей на Ладожском озере в Карелии, подтвердил глава госкомитета по ОБЖН

Новости. Происшествия
12:39, 28 Декабря 2022
фото: vsegda-pomnim.com

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Госкомитет по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Карелии считает погибшей жительницу Сортавалы, пропавшей во время прогулки на лыжах по льду Ладожского озера.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» сообщил председатель комитета Олег Поляков.

«С ноября месяца, как только начал вставать лед, уже погибли 4 человека. Это и рыбаки и женщина-лыжница в Сортавале», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 38-летняя женщина ушла кататься на лыжах в сторону «Первого маяка» 16 декабря и пропала. На поиск женщины на Ладоге выходили спасатели и участники Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАле́рт».

Для проведения работ привлекалось судно на воздушной подушке и квадрокоптер. Были обнаружены следы лыж.

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