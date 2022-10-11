Поиск пропавшей лыжницы продолжится в Приладожье Карелии во вторник

Глава администрации Сортавальского района Карелии Леонид Гулевич рассказал о 38-летней женщины, которая ушла 16 декабря кататься на лыжах и пропала.

В минувший понедельник, 19 декабря, Сортавальский поисково-спасательный отряд начал поиски 38-летней местной жительницы Анны А.

Напомним , женщина ушла кататься на лыжах в сторону « Первого маяка» 16 декабря и пропала.

«По Ладоге спасатели дошли до границ Питкярантского района, но гражданку так и не нашли. Завтра с утра поиски продолжатся. Вместе с нашими спасателями на Ладогу выйдут спасатели Добровольческого поисково-спасательного отряда „ЛизаАле́рт“», — написал вечером в понедельник глава администрации Сортавальского района Карелии Леонид Гулевич на своей странице в соцсети.