Жительница Карелии пошла кататься на лыжах и пропала

В Сортавале пропала 38-летняя женщина ушла на лыжную прогулку и не вернулась.

Как сообщается в паблике «Лиза Алерт», 16 декабря в Сортавале пропала 38-летняя местная жительница Анна А.

Женщина ушла покататься на лыжах и не вернулась.