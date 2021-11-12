Гимнастка из Петрозаводска завоевала медаль на Всероссийских соревнованиях

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва из Петрозаводска стала серебряным призером Всероссийских соревнований.

Как рассказали в Минспорта Карелии, с 10 по 15 декабря в Москве проходили Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Возрождение». Спортсменки из 46 регионов соревновались по программам кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта в командном многоборье.

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петрозаводска Анна Бабаева выступала в составе сборной команды РФСО «Локомотив», и по итогам стартов команда стала серебряными призерами.

Напомним, ранее юная спортсменка из Карелии стала чемпионкой мира по тайскому боксу.