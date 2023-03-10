Гимнасты из Карелии взяли золото и бронзу на Чемпионате России

Карельские гимнасты завоевали награды на Чемпионате России в упражнениях на кольцах.

Мастера спорта международного класса Григорий Климентьев и Виктор Калюжин представляют Карелию на Чемпионате России, который в эти дни проходит в Казани. Климентьев стал первым в упражнениях на кольцах. Калюжин замкнул тройку сильнейших, завоевав бронзу в том же виде программы, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Ранее спортсмен из Петрозаводска завоевал серебро на чемпионате страны по легкой атлетике.