Гимнасты из Карелии взяли золото и бронзу на Чемпионате России

Карельские гимнасты завоевали награды на Чемпионате России в упражнениях на кольцах.
Мастера спорта международного класса Григорий Климентьев и Виктор Калюжин представляют Карелию на Чемпионате России, который в эти дни проходит в Казани. Климентьев стал первым в упражнениях на кольцах. Калюжин замкнул тройку сильнейших, завоевав бронзу в том же виде программы, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Ранее спортсмен из Петрозаводска завоевал серебро на чемпионате страны по легкой атлетике.
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